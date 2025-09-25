Аналитики назвали товары, которые подорожают из-за повышения НДС

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% приведет к удорожанию ряда товаров в первые полгода после вступления изменений в силу. Затем, как правило, рынок адаптируется. Об этом рассказала преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова.

«Основное подорожание коснется тех товаров и услуг, которые облагаются базовой ставкой НДС – бытовая техника, электроника, мебель, строительные материалы, транспортные и туристические услуги», – цитирует эксперта «Газета.ru».

Общий рост потребительских цен может составить в пределах 1,5-2%. При этом продукты питания, лекарства, медицинская продукция и детские товары сохранят льготную ставку в 10%, что защитит социально значимые категории от существенного увеличения стоимости.

Эффект от повышения НДС реализуется в краткосрочном горизонте – в течение первого года после изменений. Затем рынок адаптируется, и рост цен замедляется, переходя в общий тренд инфляции, который регулируется мерами денежно-кредитной политики Центробанка.

Накануне Министерство финансов России сообщило, что увеличит стандартную ставку НДС на 2 процентных пункта, при этом сохранив льготную ставку 10% для всех социально значимых товаров. Кроме того, Минфин планирует снизить порог доходов для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС, с 60 до 10 млн рублей.

