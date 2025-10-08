Биржевая стоимость бензина в России снова выросла

В России вновь повышаются биржевые цены на автомобильное топливо. Как следует из данных Петербургской биржи, по итогам сегодняшних торгов увеличилась стоимость всех видов автомобильного топлива.

В частности, бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал на 0,03% – до 74 126 рублей за тонну, Аи-95 – на 0,17% до 79 945 рублей.

Тонна летнего дизтоплива увеличилась в стоимость на 0,49% – до 73 027 рублей, межсезонного – на 0,15% до 70 999 рублей за тонну, зимнего – на 0,19% до 77 664 рублей.

Как сообщал «Новый День», в понедельник биржевые цены на бензин Аи-92 выросли до абсолютного рекорда, превысив 74 тысячи рублей за тонну.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

