Европейский союз станет главной жертвой энергетического кризиса, который был провоцирован вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Как и предсказывалось несколько недель назад, ЕС пострадает сильнее всего», – констатировал он в своем аккаунте в социальных сетях, комментируя введение на Филиппинах чрезвычайного положения в энергетической сфере и создании кризисного комитета для обеспечения стабильных поставок нефти и защиты потребителей. Республика импортирует порядка 98% нефти из стран Ближнего Востока, а большая часть поставок проходит через Ормузский пролив.

Ранее Дмитриев обращал внимание, что финансовые потери Евросоюза от введенных против России санкций на энергоресурсы могут превысить 3 трлн евро к концу 2026 года.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

