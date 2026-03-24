Вторник, 24 марта 2026, 17:57 мск

Евросоюз станет главой жертвой кризиса на Ближнем Востоке

Европейский союз станет главной жертвой энергетического кризиса, который был провоцирован вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Как и предсказывалось несколько недель назад, ЕС пострадает сильнее всего», – констатировал он в своем аккаунте в социальных сетях, комментируя введение на Филиппинах чрезвычайного положения в энергетической сфере и создании кризисного комитета для обеспечения стабильных поставок нефти и защиты потребителей. Республика импортирует порядка 98% нефти из стран Ближнего Востока, а большая часть поставок проходит через Ормузский пролив.

Ранее Дмитриев обращал внимание, что финансовые потери Евросоюза от введенных против России санкций на энергоресурсы могут превысить 3 трлн евро к концу 2026 года.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

В Литве разбился заблудившийся украинский дрон / Евросоюз из-за санкций против России потеряет еще 3 трлн евро / СМИ: ЕС ограничил участие Венгрии в переговорах из-за опасений передачи данных России / «Бумажный тигр»: Трамп раскритиковал НАТО после отказала ЕС участвовать в операции против Ирана / Военные США скрывали данные о неисправных БМП Bradley в Европе / Politico: Украина перестала быть главной темой на встречах Евросоюза / В Швейцарии кабинку с женщиной внутри сорвало с канатной дороги / В Венгрии призвали Европу построить новую систему безопасности с участием России

