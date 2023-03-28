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Вторник, 28 марта 2023, 13:24 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге: площадь трех религий, про которую забыли

Факт 66. В Екатеринбурге могла появиться площадь трех религий: этот вопрос поднимался как минимум трижды. Идея возникла еще в конце прошлого века. Предполагалось, что в центре, там, где стоят Святотроицкий кафедральный собор и синагога, появится соборная мечеть. В 2007 году был заложен первый камень. Собрали деньги: 26 миллионов от области, 8 миллионов дал Алишер Усманов, еще около 400 тысяч собрали прихожане. В 2008 году началось строительство, было забито порядка 170 свай. Но кризис планы изменил. Стройку забросили. Долгие годы мусульмане молились в бытовке, построенной рядом со сваями.

В 2019 году стало ясно, что ее снесут, это территория строительства «Ледовой арены». Мусульмане пытались возражать, даже устраивали акции, но в итоге помещение освободили, и его снесли. О строительстве соборной мечети и площади трех религий говорить в городе перестали.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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