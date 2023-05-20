300 фактов о Екатеринбурге. Крокодил в Исети оказался фейком

Факт № 112. В 2013 году в центре Екатеринбурга, в реке Исети, искали крокодила. Появилось видео, где рептилия ползает близ водоема. Журналисты обрывали телефоны зоопарка и цирка, полиция дежурила у набережной, горожане обсуждали, что вроде бы кто-то что-то видел… Это была самая обожаемая тема лета.

Спустя почти 10 лет бывший советник начальника ГУ МВД по Свердловской области Алексей Свалов признался, что это был грамотно запущенный фейк. Все дело в том, что незадолго до этого Юрий Демин (тогда – главный гаишник области) попал в крупный скандал, его надо было спасать, спасали переключением внимания общественности. Задумка удалась. До сих пор некоторые вспоминают, как они почти поймали крокодила.