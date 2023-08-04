300 фактов о Екатеринбурге. Первые машинистки поездов в России

Факт № 188. Профессия «машинист поезда» была недоступна для российских женщин до 2021 года. В прошлом считалось, что это слишком тяжелый и опасный труд, но целеустремленные девушки смогли переубедить чиновников. После снятия запрета на Свердловской железной дороге началось активное обучение сотрудниц управлению поездами.



Первой девушкой-машинисткой СвЖД стала Карина Корчмарь . Она прошла путь от приемщика поездов до получения диплома инженера путей сообщения, и в 2022 году ей доверили управление пригородными поездами. «Ощущения непередаваемые. Думаю, что это небольшая, но важная победа. У меня получилось преуспеть в сфере, которая до недавнего времени была для нас, девушек, закрыта. Теперь задача – оправдать оказанное доверие и не подвести», – говорила тогда Карина.



В 2023 году впервые в России женщина самостоятельно повела пассажирский поезд из Томска в Адлер. Локомотивом управляла Оксана Соколова , которая первая в РЖД получила удостоверение машиниста электровоза дальнего следования. Примечательно, что долгое время Оксана работала в торговле, и только в 40 лет решилась переучиться на профессию своей мечты. Сначала она прошла курсы по специальности «помощник машиниста», а после отучилась и на машиниста электровоза. У свердловчанки трое детей, которые гордятся мамой. «Поезда для меня – это не только мечта, но и уверенность в завтрашнем дне», – отмечала Оксана Соколова.

Сейчас на Свердловской железной дороге в должности помощника машиниста поезда дальнего следования трудятся 13 женщин. Кроме того, две девушки работают помощниками машиниста электричек.