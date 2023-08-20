300 фактов о Екатеринбурге. «Барочно-готический» Дом Севастьянова

Факт № 211. Дом Севастьянова – один из красивейших старинных особняков Екатеринбурга, здание, которое по праву считается одной из визитных карточек города. Оно имеет длинную историю.

Каменный трехэтажный особняк в классическом стиле был построен в 1820-х годах, но свой нынешний облик приобрел позже. В 1860 году дом купил коллежский асессор Николай Севастьянов, который поручил архитектору Александру Падучеву перестроить здание. Именно тогда появился сложный готический декор с барочными элементами.

После того, как Николай Севастьянов, получив повышение, уехал в Санкт-Петербург, здание было приобретено в казну. С 1874 года в нем располагался Екатеринбургский окружной суд. В советское время здесь находилась Федерация профсоюзов.

В 2009 году объект получил название «Дом приема почетных гостей Свердловской области». Тогда город принимал президентов стран-участников ШОС (Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан) и БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Сейчас здание является екатеринбургской резиденцией президента РФ. Оно внесено в перечень объектов культурного наследия (памятников истории) федерального значения.

Дом Севастьянова изображен на памятной монете, выпущенной в честь екатеринбургских матчей ЧМ-2018 по футболу, а также на почтовом конверте, посвященном 300-летию Екатеринбурга.