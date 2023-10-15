300 фактов о Екатеринбурге. Здесь водят экскурсии к могилам бандитов

Факт № 267. Эпоха «лихих 90-х» оставила после себя в Екатеринбурге вполне осязаемые памятники, к которым сегодня знатоки новейшей истории города водят экскурсии. Это изваяния на могилах криминальных авторитетов, которые по большей части погибли в войнах между группировками.

Одна такая «аллея героев» находится на Широкореченском кладбище. Здесь похоронены несколько членов так называемой «Центровой» ОПГ во главе с Олегом Вагиным, застреленным в 1992 году.

Отметим, кладбище знаменито не только этим. С 1939 года здесь хоронят выдающихся деятелей культуры, людей высокого статуса, а в годы пандемии появилась аллея врачей, погибших от коронавируса.

Еще одна аллея с могилами авторитетов 1990-х находится на Северном кладбище. Здесь похоронены лидеры враждовавшей с «Центровыми» группировки «Уралмаш» – братья Цыгановы, Александр Хабаров. Это место тоже регулярно показывают туристам.