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Четверг, 19 октября 2023, 16:55 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Лютеранская община в городе

Лютеране появились в Екатеринбурге практически с момента основания города. Множество приглашенных сюда горных специалистов были шведами, санксонцами и голландцами. Уже в 1730-х годах на городской площади была выстроена деревянная лютеранская кирха во имя святого Петра. Услуги пастора оплачивались из казны. К концу XVIII века в лютеранской общине стали преобладать немецкие контрактеры.

В начале XIX века лютеране собирались на богослужения в здании горного управления, затем в частном доме, а потом переместились в казенное здание арсенала и складов на территории Монетного двора. В 1861 году немецкая община получила разрешение на строительство каменного храма святых Петра и Павла на углу Главного проспекта и улицы Солдатской – недалеко от современного оперного театра. Деньги на строительство пожертвовали сами прихожане. Новая кирха открылась в 1873 году. Здание украшали две симметрично расположенные колокольни. Даже после Октябрьской революции в кирхе продолжались богослужения, на которые приходили до 200 человек. Но уже в 1920-х годах храм закрыли. Некоторое время помещения кирхи использовались под жилье, а в конце 1930-х годов здание снесли.

В 2015 году Немецкая национально-культурная автономия лоббировала строительство лютеранской кирхи в парке на улице Блюхера. До 1970-х годов там располагалось старинное немецкое кладбище. Но активисты столкнулись с возмущением горожан. Во время историко-археологического исследования на земельном участке обнаружили останки могил и другие объекты, которые представляли историческую ценность для города. Проект возведения кирхи свернули. Сейчас в парке на Блюхера запрещено проводить даже работы по благоустройству.

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / 300-летие Екатеринбурга

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