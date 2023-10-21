300 фактов о Екатеринбурге. Наследие братьев Агафуровых

Факт № 273. В одно время с купцами-старообрядцами, которые оставили большой след в истории и культуре Екатеринбурга, здесь жила семья купцов-мусульман, чье имя до сих пор встречается в местных топонимах, – Агафуровы.

Основателем династии был бедный татарин Хисаметдин Агафуров из Казанской губернии. Он сколотил первоначальный капитал, пойдя на военную службу за деньги вместо сына местного помещика. Выйдя в отставку в 1868 году, он открыл в Екатеринбурге собственный бизнес – розничную торговлю мелочным товаром.

Дела у него шли успешно, и через некоторое время его сыновья основали «Торговый дом братьев Агафуровых». Со временем семейный бизнес разросся в целую торговую империю, которая охватывала Екатеринбург с уездом, Урал, Западную и Восточную Сибирь, Пермь с уездом, бассейн реки Камы, Тюмень, Тобольск, Ирбит, доходя на западе до Москвы и Варшавы. Торговый дом просуществовал до 1917 года.

Братья Агафуровы были известны не только как предприниматели, но и как меценаты. Они построили мечеть на нынешней улице Антона Валека (не сохранилась), школу для детей мусульман.

Особую культурно-историческую ценность представляют два дома Агафуровых на улице Сакко и Ванцетти – № 24 и № 28. В доме № 24 размещено представительство Республики Татарстан в Уральском регионе, во втором находится дом-музей. В доме на улице Вайнера, где размещался самый большой универсам Агафуровых, сейчас находится творческий кластер «Домна».

Кроме того, у Агафуровых была дача, построенная в 8 км от города по Сибирскому тракту. В 1920-х годах, после эмиграции купцов в Китай, неподалеку началось строительство психиатрической больницы. Хотя Агафуровы не имели к ней никакого отношения, в народе больницу до сих пор называют «Агафуровскими дачами».