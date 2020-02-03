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Понедельник, 3 февраля 2020, 10:20 мск

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Минздрав: в Свердловской области нет заболевших коронавирусом

Свердловский минздрав начал ежедневный отчет по ситуации с китайским коронавирусом (2019-nCoV). По данным главного эпидемиолога региона Галины Борисевич, на 10 часов утра 3 февраля в Свердловской области нет подтвержденных случаев заражением вирусом нового типа.

Напомним, в пятницу в инфекционную больницу Нижнего Тагила были доставлены две девушки с подозрением на коронавирус. Обе незадолго до этого побывали в Китае. Анализы не выявили у пациенток 2019-nCoV.

В пресс-службе областного минздрава сообщили, что в соответствии с приказом ведомства врачи обязаны тщательно собирать анамнез у пациентов, обратившихся с ОРВИ и внебольничной пневмонией. В частности, терапевты должны знать, бывал ли заболевший в Китае или странах Юго-Восточной Азии в течение последних 14 дней. Отмечается, что в регионе есть необходимые диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса, а больницы готовы к эпидсезону.

В России пока всего два подтвержденных случая коронавируса – в Тюмени и Забайкалье. Оба заболевших – граждане Китая.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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