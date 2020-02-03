В Свердловской области семь человек, вернувшихся из Китая, проверят на коронавирус

В Свердловской области у 11 человек, которые вернулись из Китая, обнаружились симптомы ОРВИ. Всех отправили на обследование по коронавирусу, у четырех человек исследования дали отрицательный результат. Остальные анализы находятся в работе, все заболевшие – под медицинским наблюдением. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Добавим, по данным минздрава Свердловской области, к утру 3 февраля в регионе заболевших коронавирусом нет. В России пока всего два подтвержденных случая коронавируса – в Тюмени и Забайкалье. Оба заболевших – граждане Китая.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.02.20

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