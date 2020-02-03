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Понедельник, 3 февраля 2020, 13:05 мск

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«Уральские авиалинии» отменили все китайские рейсы до конца марта

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает до конца зимней навигации все регулярные рейсы по направлению в Китай. Решение принято согласно распоряжению правительства России о частичном закрытии границ с КНР.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, временно отменяются следующие рейсы:

U6-703/704 Екатеринбург – Пекин – Екатеринбург – с 7 февраля по 28 марта;

U6-803/804 Владивосток – Пекин – Владивосток – с 8 февраля по 28 марта;

U6-7709 и U6-756 Екатеринбург – Харбин – Екатеринбург с 13 по 26 марта;

U6-859/860 Екатеринбург – Казань – Харбин и в обратном направлении с 9 февраля по 29 марта;

U6-781/782 Владивосток – Харбин – Владивосток с 9 февраля по 28 марта;

U6-851 и U6-736 Красноярск – Харбин – Красноярск с 10 февраля по 25 марта;

U6-899/900 Москва – Екатеринбург – Ордос – Бангкок и в обратном направлении со 2 февраля до 24 марта;

U6-763/764 Екатеринбург – Сиань – Пхукет и в обратном направлении с 3 февраля до 28 марта;

U6-749/750 Москва – Новосибирск – Харбин и в обратном направлении с 2 февраля по 28 марта.

Пассажирам, купившим билеты на указанные рейсы, могут оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний. Для вывоза туристов, которые до сих пор находятся на территории Китая, «Уральские авиалинии» выполнят несколько чартерных рейсов.

Напомним, меры принимаются в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. На сегодняшний день в России официально зарегистрированы два случая заражения новой инфекцией, оба заболевших – граждане КНР.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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