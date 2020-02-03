Израиль закрыл границы для иностранцев, побывавших в Китае

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила о новых ограничениях для путешественников в связи с распространением в мире коронавируса 2019-nCoV. С 3 февраля правительство Израиля закрывает границы для въезда иностранных граждан, которые находились в Китае в течение последних 14 дней.

Установленный порядок не распространяется на пассажиров, путешествующих с израильским паспортом. Они смогут посетить Израиль и по прибытии получат соответствующие инструкции от местных властей.

«При планировании поездки в Израиль советуем пассажирам заблаговременно отслеживать свой маршрут следования или переносить дату вылета в Израиль с учетом требований властей Израиля. Для переоформления билетов следует обращаться по месту приобретения билетов», – сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».

Напомним, Россия наложила серьезные ограничения на авиаперелеты в Китай, частично регулярные рейсы остались только у «Аэрофлота». С сегодняшнего дня также закрывается железнодорожное сообщение с КНР. На территории России официально зарегистрированы два случая коронавируса – в Тюмени и Забайкалье, оба заболевших являются гражданами Китая. С понедельника также начинается эвакуация россиян с территории КНР – вывозить их будут военными самолетами

По данным на 2 февраля, число зараженных коронавирусом в Китае достигло 14,5 тысяч человек, еще 143 заболевших регистрировались в 23 странах мира. Жертвами инфекции стали 305 человек, 340 выздоровели.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.02.20

Праймериз 2021 года пройдут в интернете. / Уралвагонзавод стал концерном. / Праймериз: на довыборы в заксобрание от ЕР пойдет мэр Ивделя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»