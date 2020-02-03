Железная дорога включилась в борьбу с коронавирусом: проводников и кассиров одели в перчатки и маски

В России продолжают принимать меры по профилактике распространения коронавируса. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловской железной дороги, на вокзалах и в поездах сотрудники РЖД теперь будут работать в масках и перчатках, всех их снабжают кожными антисептиками.

«Также на вокзалах и в поездах обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений, проверена работоспособность установок обеззараживания воздуха, укомплектованность бактерицидными лампами, организована ревизия вентиляционных систем, проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания, а также размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции», – сообщили в СвЖД.

Там рассказали, что на вокзалах дежурят врачи, в медпункты завезли противоэпидемические средства и инфракрасные термометры. Напомним, РЖД приостановила сообщение с Китаем до особых указаний.

Екатеринбург, Елена Сычева

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