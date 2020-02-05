Опрос по Конституции станет испытанием для политблока Куйвашева: он может споткнуться о подводные камни

Опрос по поправкам в Конституцию, предварительно назначенный на апрель, станет серьезной проверкой для губернатора Евгения Куйвашева и его заместителя по внутренней политике Сергея Бидонько. Это вызов и первое серьезное испытание: все предыдущие крупные кампании 2016-2018 гг. в области шли под контролем бывшего «серого кардинала» Владимира Тунгусова.

Сейчас в резиденции собираются с силами и ищут механизмы воздействия на избирателей. А последние пока не очень-то рвутся на участки, как показал вчерашний уличный опрос агентства в Екатеринбурге.

По данным РИА «Новый День», вице-губернатор Бидонько после довыборов в Госдуму в дружественной ему северной части области считает, что контролирует весь регион, но если вспомнить некоторые предыдущие кампании, то можно увидеть, что это не так. Во многих муниципалитетах в последнее время осложнилась политическая обстановка. Лихорадит местные думы в Артемовском, Асбесте. В Алапаевске мэр Сайгид Билалов может вспомнить, как в 2016 году от него ускользнула победа на праймериз в заксо; в Нижнем Тагиле начальник городской полиции Ибрагим Абдулкадыров наверняка не забыл, как, победив на праймериз, все же не попал в Госдуму. Подконтрольных резиденции ярких лидеров общественного мнения нет. Как убедить людей прийти на голосование и увеличить явку – большой вопрос.

По мнению политтехнолога Алексея Швайгерта, пока к проведению голосования еще не готов никто, ни один регион, и не факт, что двух с половиной месяцев им хватит. Эксперт считает, что по цифрам вице-губернаторов будут ориентировать на президентскую кампанию: 70% явки, 70% голосов за. Но обеспечить такой результат будет нелегко. «Одно дело – идти голосовать за личность, за президента Путина. И совсем другое – за поправки, про которые люди мало что знают, в плане разъяснительной работы здесь еще конь не валялся, – считает он. – Конечно, скоро расчехлят федеральные пушки – Первый канал и второй, но у них своя аудитория, увеличить которую непросто».

Проблемы с явкой, по мнению Швайгерта, будут в первую очередь в крупных городах области, там, где нет крупнейших градообразующих предприятий, способных «добровольно-принудительно» согнать на участки своих сотрудников, в том же Екатеринбурге. Может, считает он, следует подключать депутатов Госдумы, «замотивировав» их обещаниями помочь на будущих выборах, но федералы еще сами для этого «не созрели». «Если бы подключился какой-то политик-харизматик, который бы ставил свою шкуру на кон, рисковал, транслировал идеологию, это была бы очень качественная политическая история. Это лучше, чем слабый, малоизвестный глава, – полагает Алексей Швайгерт. – Но среди мэров тот же Носов был «последний из могикан», сейчас большинство глав – чиновники средней руки, которые слово «рейтинг» забыли, они лишь помнят, что у них есть работодатель в лице губернатора».

Швайгерт допускает, что в северной части области у вице-губернатора Бидонько сохраняется определенная поддержка, но вот как это можно конвертировать в решение апрельских задач – сложный вопрос. «Будем честными, на губернаторских выборах явку по большому счету обеспечил г-н Тунгусов. Это вызов для Бидонько, это первое большое испытание, первая полноценная кампания на всей территории области», – подчеркнул Швайгерт, добавив, что давать прогноз по явке он считает преждевременным.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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