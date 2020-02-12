Роспотребнадзор: ситуация по заболеваемости гриппом может стать взрывной

Заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева рассказала о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в регионе. По ее словам, болеют 43 тысячи человек, эпидемиологический порог превышен на 46%.

Как уточнила специалист, ситуация может ухудшиться. «На первый план выходит грипп группы B, он определяет особенности эпидпроцесса, идет постепенный рост заболеваемости. Но если произойдет присоединение гриппа группы А – АH1N1, который тоже сейчас курсирует, произойдет взрывной рост заболеваемости», – прогнозировала она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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