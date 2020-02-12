Минздрав заказал доптираж медицинских масок для аптек – надо еще 3 млн штук

Замминистра здравоохранения, бывший главный эпидемиолог Свердловской области Ирена Базите рассказала, что в настоящее время в регионе есть 7 млн 166 тысяч медицинских одноразовых масок. Большая часть – 4 млн 200 тысяч – находятся в лечебных учреждениях Екатеринбурга и Свердловской области, а остальная часть – в аптечной сети. Об этом она сообщила в ходе совещания в правительстве по заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков потребовал ликвидировать ситуацию с ажиотажем, которая сложилась в том числе из-за живущих на Урале граждан КНР, которые, по его словам, скупали по 100 масок на человека, создавая дефицит. По словам г-жи Базите, министерство подписало письмо в адрес производителей медицинских масок по созданию резерва на уровне области – речь идет об еще 3 млн средств индивидуальной защиты.

Напомним, ранее стало известно, что в среднем маски в аптеках Екатеринбурга подорожали в 6,66 раза, во многих пунктах продажи лекарственных средств их не стало вовсе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.02.20

Глава Богдановича рассказал о китайцах, бегающих от врачей. / Власти готовы закрывать на карантин школы и детсады. / С тяжелой пневмонией в реанимацию попали 15 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»