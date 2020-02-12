Власти готовы закрывать на карантин школы и детсады

Власти готовы закрывать детские сады и школы в Екатеринбурге на карантин, чтобы не допустить эпидемии ОРВИ и гриппа. Об этом на специальном совещании в правительстве сегодня рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Надо проговаривать вопросы с закрытием образовательных учреждений, это дает хороший эффект, дает возможность не распространяться вирусу. Число закрытых школ сейчас достаточно небольшое, отдельные классы есть закрытые на карантин, связано это с числом заболевших в том или ином классе, утренние фильтры должны быть организованы везде – проговорите это с директорами школ и заведующими детсадами, детей привито намного больше чем 54 %, это нам не дает 100% гарантии не заболеть», – отметил он.

Представители свердловского управления Роспотребнадзора уточнили, что рост заболеваемости ОРВИ и гриппом сейчас происходит, в основном, за счет школьников. Только на прошлой неделе заразились больше 43,5 тысячи человек.

Вместе с тем, по словам вице-мэра Екатеринбурга Дмитрия Баранова, «ни о каком закрытии образовательного процесса в Екатеринбурге речи не идет». «Закрыто 190 классов в 60 школах, одна гимназия – 23-я – была закрыта, но сегодня уже открыта. 184 открывается до конца недели и сегодня мы закрыли 37-ю гимназию на каникулы. Мы вчера получили предложение от Роспотребнадзора о введении ограничительных мер. Но ни о каком закрытии речи не идет. Более того, интенсивность роста заболеваемости снизилась достаточно», – заявил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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