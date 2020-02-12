На карантин по гриппу и ОРВИ в Екатеринбурге закрыты 252 класса и 106 групп в детсадах

Управление образования Екатеринбурга обновило цифры по закрытым на карантин по гриппу и ОРВИ образовательным усреждениям.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении, всего по городу на сегодня закрыто 252 класса в 60 школах, в том числе 58 классов в школе № 184 и гимназии № 37. Однако школа № 184 завтра уже должна открыться. Ученики гимназии № 37 полностью переведены на дистанционное обучение до понедельника, 17 февраля, так как из 39 классов на карантин было закрыто 21.

Что касается детских садов, то полностью на карантин до конца этой недели закрыто ДОУ № 456 и до вторника, 18 февраля, – ДОУ № 572. Всего по городу закрыто 106 групп, из них 13 групп в двух полностью закрытых детсадах. Количество заболевших детей уже пошло на спад. Сегодня 859 детей поправились и вышли на учебу.

Напомним, сегодня утром на совещании в областном правительстве замгубернатора Павел Креков заявил, что власти готовы закрывать детские сады и школы в Екатеринбурге на карантин, чтобы не допустить эпидемии ОРВИ и гриппа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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