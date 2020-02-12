Глава Богдановича рассказал о китайцах, бегающих от врачей

Глава Богдановича Павел Мартьянов, где в начале этой неделе в общежитии местного предприятия по пошиву обуви были изолированы китайцы, вернувшиеся к работе после отпуска в КНР, рассказал о ситуации в городе.
«У нас все живы-здоровы, лично принимал вторую партию граждан из КНР. В соцсеятх и СМИ различные манипуляции на тему того, что китайцы разбегаются по городу и прячутся от нас, это неправда», – подчеркнул Павел Мартьянов.
Градоначальник уточнил, что у всех граждан КНР в Богдановиче взяли мазки и анализы мочи, чтобы проверить, являются ли они носителями коронавирусной инфекции. «Все пробы отрицательные. Тем не менее, мы проводим осмотры медицинские, проветривания, дополнительно – размещены памятки по коронавирусной инфекции, рекомендованные Минздравом России, в соцсетях», – добавил он.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
Екатеринбург. Другие новости 12.02.20
Власти готовы закрывать на карантин школы и детсады. / С тяжелой пневмонией в реанимацию попали 15 человек. / Роспотребнадзор: ситуация по заболеваемости гриппом может стать взрывной. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube