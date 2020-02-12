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Среда, 12 февраля 2020, 10:29 мск

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Глава Богдановича рассказал о китайцах, бегающих от врачей

Глава Богдановича Павел Мартьянов, где в начале этой неделе в общежитии местного предприятия по пошиву обуви были изолированы китайцы, вернувшиеся к работе после отпуска в КНР, рассказал о ситуации в городе.

«У нас все живы-здоровы, лично принимал вторую партию граждан из КНР. В соцсеятх и СМИ различные манипуляции на тему того, что китайцы разбегаются по городу и прячутся от нас, это неправда», – подчеркнул Павел Мартьянов.

Градоначальник уточнил, что у всех граждан КНР в Богдановиче взяли мазки и анализы мочи, чтобы проверить, являются ли они носителями коронавирусной инфекции. «Все пробы отрицательные. Тем не менее, мы проводим осмотры медицинские, проветривания, дополнительно – размещены памятки по коронавирусной инфекции, рекомендованные Минздравом России, в соцсетях», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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