Власти Богдановича: помещенные на карантин китайцы находятся под замком и видеонаблюдением

В администрации Богдановича, города, где открыт второй в Свердловской области пункт временного содержания под наблюдением граждан Китая, заверяют, что гости из Поднебесной не могут самовольно покинуть общежитие, а следовательно, горожанам ничего не угрожает.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, китайцы, помещенные под наблюдение, – сотрудники компании «Стиль-Экс». Покинуть общежитие бывшего фарфорового завода самовольно они не могут, так как двери заперты, кроме того, там установлены камеры видеонаблюдения. Есть ли у них коллеги, которые еще не вернулись с новогодних каникул, выяснить не удалось – в самой компании от комментариев отказались. Напомним, сегодня еще 22 гражданина КНР были помещены под наблюдение медиков в связи с ситуацией с коронавирусом. Интересно, что на Урал они прилетели через Москву.

Несмотря на заверения мэрии, некоторые жители Богдановича утверждают, что регулярно видят китайцев на улицах и в магазинах. «Ребята, плиз, ну сфоткайте уже кто нить их в магазинах и выложите. Ну ведь не смешно. Они на карантине, пол города их видит, как они гулеванят спокойно по городу!» – пишет один из пользователей (орфография авторская). Говорят, что граждан, похожих на китайцев, видели в торговых центрах «Монетка», «Магнит», «Светофор».

В пресс-службе Свердловского управления Роспотребнадзора предположили, что жители города видят на улицах граждан другой национальности. Менее склонные к панике жители Богдановича предполагают, что по улицам гуляют только те китайцы, которые в последние несколько лет не уезжали с Урала.

Всего в заводском общежитии сейчас находятся 70 китайцев. Заболевших среди них нет, но спецмеры предпринимаются, чтобы исключить малейшую возможность распространения коронавируса.

Богданович, Елена Владимирова

Богданович. Другие новости 10.02.20

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