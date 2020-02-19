Промышленный комитет заксо не будет спрашивать Куйвашева о делах Кызласова

Комитет заксобрания по промышленной и инновационной политике не стал включать вопрос о деятельности ОЭЗ «Титановая долина» в перечень вопросов для подготовки ежегодного доклада губернатора Евгения Куйвашева, несмотря на то, что ее гендиректор Артемий Кызласов позавчера был задержан по подозрению в вымогательстве взятки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вместо этого депутаты решили попросить губернатора прокомментировать ситуацию с привлечением частных инвестиций в регион в целом, так как без них реализация приоритетных нацпроектов невозможна.

После заседания председатель комитета Альберт Абзалов заявил корреспонденту «Нового Дня», что комитет тщательно наблюдает за деятельностью особой экономической зоны «Титановая долина», регулярно выезжает на производственные площадки и смотрит, куда расходуются бюджетные деньги, выделенные на развитие инфраструктуры. Но само по себе задержание гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова дополнительных проверок со стороны комитета не повлечет. «Деятельность внутри компании – не совсем наш вопрос», – отметил Абзалов.

Член комитета Александр Ивачев отметил, что этот вопрос – больной для их комитета. «Сегодня его не было в повестке, но мы уже давно говорили, что что-то надо менять», – сказал он.

Траты и перспективы «Титановой долины» вызвали жесткую дискуссию при обсуждении бюджета на 2020 год и очередных траншах для строительства площадок ОЭЗ. Мнения депутатов на тему «давать деньги – не давать» разделились. Вячеслав Вегнер заявил, что всегда считал «Титановую долину» «бездонной черной ямой», а ее руководителей – любителями новых мерседесов. «А мы вам не на них деньги выделяли», – напомнил депутат. Председатель бюджетного комитета Владимир Терешков отметил, что выход из проекта сейчас – это «самоубийство для Свердловской области». «Надо довести до конца, но под самым строгим, строжайшим контролем, – заявил он.

Напомним, Кызласов был задержан вечером 17 февраля вместе с бывшим замминистра экономики Михаилом Шилимановым. Сейчас в Ленинском суде решается вопрос о мере пресечения. Заседание закрыли от прессы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.02.20

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