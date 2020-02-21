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Пятница, 21 февраля 2020, 11:44 мск

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В Екатеринбурге продлили сбор гуманитарной помощи для Гуанчжоу

Свердловское отделение Красного Креста на неделю продлило сбор гуманитарной и финансовой помощи китайскому городу Гуанчжоу – побратиму Екатеринбурга.

Как рассказал «Новому Дню» представитель Красного Креста Дмитрий Вершинин, на сегодня собрано около 200 кг бахил, медицинских масок, одноразовых салфеток, мыла и других предметов гигиены.

Напомним, сбор помощи для города, жители которого, как и многие другие в Китае, пострадали от коронавируса, начался 12 февраля. Тогда организаторы сказали, что сроки окончания сбора гуманитарной помощи будут зависеть в том числе и от активности горожан. Отправлять груз планируется с помощью сил МЧС контейнерами по 500 кг. Однако и маски, и бахилы – груз легкий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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