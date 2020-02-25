Санврачи не следят за туристами, которые летят из Италии на Урал со стыковками

В России не налажен медконтроль за теми, кто прилетает из стран, где есть заболевшие коронавирусом. Об этом рассказывают пассажиры международных рейсов. Екатеринбурженка Анастасия сообщила «Новому Дню», что вернулась на прошлой неделе из поездки по северу Италии. Она летела со стыковкой в Москве, но если в итальянском аэропорту по прилете у нее, как и у всех других пассажиров, измеряли температуру, то в Домодедово этого не случилось. Как и в Кольцово, куда внутренними рейсами прилетают сотни пассажиров, вылетевших из стран, где уже есть случаи заражения коронавирусом, но совершавших транзит в других аэропортах.

В пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора агентству сообщили, что действуют в соответствии с распоряжением главного санврача региона. Теплометрия проводится только у пассажиров рейсов из тех стран, где фиксировались случаи заболевания. «Если у человека есть признаки у ОРВИ, то его изолируют сначала в медчасть аэропорта, а оттуда госпитализируют в больницу в Екатеринбурге», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе санитарного ведомства.

Отметим, что еще с начала февраля единственная авиакомпания, совершавшая прямые полеты в Рим, – «Уральские авиалинии», – сообщила о приостановке рейсов в Италию из Екатеринбурга. Таким образом, прямого сообщения с Аппенинским полуостровом у Урала нет.

Многие клиенты турфирм просят аннулировать поездки в Италию, как уже писал «Новый День», однако никаких официальных документов, которые позволили бы сделать это без потери денег, еще не выходило. Некоторые туристы все же рискуют – и отправляются в поездку, в том числе в города Ломбардии, где ситуация наиболее неспокойная.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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