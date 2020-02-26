Кладбища на Урале не хотят заключать договоры на вывоз мусора

Свердловские кладбища пренебрегают заключением договоров с регоператорами по обращению с твердыми коммунальными отходами на вывоз мусора. Как рассказал на сегодняшнем заседании заксобрания Свердловской области министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, заключены договоры с 66 погостами – это чуть больше 70%. С остальными есть сложности. Судя по инфографике, предоставленной министерством, речь идет, в основном, о кладбищах в Северном и Западном кластерах (с центрами в Нижнем Тагиле и Первоуральске, которые обслуживают компания «Рифей» и «ТБО Экосервис» соответственно).

«Работа продолжается, мы направили письма во все муниципальные образования, чтобы на кладбищах оборудовали контейнерные площадки, потому что земля принадлежит органам местного самоуправления, и чтобы предприятия, обслуживающие кладбища, заключили договоры на обращение с ТКО с регоператорами. Бывает так, что прописывается в договоре: вывоз мусора по заявке, но в течение полугода заявки не подаются, средства «экономят», а куда вывозят отходы с кладбищ? Большой вопрос», – прокомментировал Смирнов.

Напомним, в Свердловской области создана рабочая группа, которая должна пересмотреть нормативы накопления ТКО, в том числе – для юридических лиц. Сейчас на Среднем Урале норматив для кладбища составляет 21,72 кг на одно «могиломесто» в год. Для сравнения – в Приморье на одну могилу приходится 0,3 кг твердых коммунальных отходов в год, в Еврейской автономной области – 1,8011 кг, во Владимирской области ‒ 5 кг, в Магадане ‒ 6,46 кг, в Калужской ‒ 9,49 кг, в Ярославской ‒ 11,306 кг.

Екатеринбург, Елена Сычева

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