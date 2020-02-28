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Пятница, 28 февраля 2020, 10:12 мск

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Гендиректора «Титановой долины» оставили под арестом

Свердловский облсуд не стал изменять меру пресечения Артемию Кызласову – гендиректор «Титановой долины» останется в СИЗО до 17 апреля. В зале заседаний обвиняемый сегодня не присутствовал, с ним была организована видео-конференц-связь.

Адвокат заявил, что сторона защиты будет подавать кассационную жалобу.

Кызласова, напомним, обвиняют в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Его задержали в кафе 17 февраля, во время встречи с бизнесменом Дмитрием Пановым. Встречу организовал экс-замминистра и фигурант дела бухты Квинс Михаил Шилиманов. В Ленинском районном суде 19 февраля Артемия Кызласова арестовали на время следствия, хотя адвокат просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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