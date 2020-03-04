В свердловских городах не знают, как устроить праздник в день голосования по поправкам в Конституцию

Свердловские муниципалитеты ждут установок от областной власти, как проводить голосование за поправки в Конституцию. Официально дата – 22 апреля – еще не назначена. Как удалось выяснить «Новому Дню», в городах начали проводить ревизию избирательных участков, но как создать обещанную россиянам атмосферу праздника – пока не знают.

Опрошенные агентством свердловские мэры неохотно отвечали на вопрос о подготовке ко дню всероссийского голосования.

«В городе ведется постоянная работа избирательной комиссии с избирательными участками. А что еще администрация должна делать? Все федеральные СМИ об этом и так рассказывают», – заявил глава Краснотурьинска Александр Устинов.

Глава Верхотурья Алексей Лиханов коротко прокомментировал: «У нас, как, наверно, и везде: пока никаких установок конкретных нет. Вероятно, на следующей неделе появятся, ждем».

«Пока не готов комментировать по мероприятиям в день голосования. У меня нет информации», – сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

Мэр Асбеста Наталья Тихонова рассказала, что в городе разработан план мероприятий по проведению общественных обсуждений поправок в Конституцию. Во второй половине марта начнутся встречи с бюджетниками, ветеранами, молодежными организациями для разъяснений предложенных изменений. «Основной акцент делаем на том, что Конституция является основным законом государства, от которого выстраивается вся законодательная система. Наша задача – показать, как важен сам закон, и почему он должен быть актуальным», – сообщила глава города. Что касается мероприятий непосредственно в день голосования, 22 апреля, Наталья Тихонова отметила, что Асбест будет ориентироваться на решение органов государственной власти. По ее словам, пока никаких инструкций не поступало.

«Что-то, безусловно, будет. Более конкретная информация появится несколько позже», – пообещал руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров.

В администрации Нижнего Тагила рекомендовали обратиться за информацией в ТИКи. Председатель территориальной комиссии Ленинского района Лариса Демьянова рассказала «Новому Дню», что пока идет обычная организационная подготовка – ревизия избирательных участков, обучение членов участковых комиссий.

«Сейчас отрабатываются рабочие моменты, к примеру, обеспечение участков комплексами обработки избирательных бюллетеней. Ждем нормативных документов, когда будет официально назначен день голосования. Пока они не приняты, находятся в процессе разработки и уточнения. Конечно, большой пласт работы – это информирование избирателей. Они должны знать, какие поправки принимаются в Конституцию, когда и куда нужно приходить, чтобы проголосовать», – сообщила собеседница агентства.

По ее словам, создавать атмосферу праздника на участках пока планируется традиционными методами – обычно, это концерты самодеятельности и буфеты с пирожками. О других нововведениях в ТИКах пока не слышали.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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