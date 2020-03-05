Глава минздрава: «У нас есть планы на все варианты развития ситуации с коронавирусом»

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков заверил, что в регионе готовы к различным вариантам развития ситуации с распространением коронавируса.

Отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День», глава минздрава сообщил, что в министерстве есть план действий, есть необходимые препараты, индивидуальные средства защиты. Он также добавил, что все граждане, прибывающие из очагов распространения вируса, например, Италии, помещаются под наблюдение. На уточняющий вопрос, как происходит это наблюдение, и хватает ли медработников, министр ответил, что люди находятся дома и трижды в день измеряют температуру, «а чтобы измерить температуру, врач не нужен». Он также заявил, что во всех школах существуют «фильтры», чтобы не допускать к занятиям детей с повышенной температурой.

Между тем часом ранее на заседании областного правительства замгубернатора по социальным вопросам Павел Креков доложил, что в регионе не хватает 678 врачей, в том числе 345 участковых терапевтов.

Добавим, вчера у депутата ЕГД Константина Киселева, недавно вернувшегося из Италии, поднялась температура. Сначала он позвонил в Роспотребнадзор. Там ему сначала предложили приехать к ним, а потом – позвонить в поликлинику по месту жительства, что он и сделал. В итоге к нему домой пришли врач и медсестра «в масках, халатах, очках». У депутата взяли пробы на коронавирус, чтобы проверить их в лаборатории, и предложили госпитализацию, от которой он отказался.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.03.20

Второе за неделю – заведено еще одно уголовное дело за фальшивую прописку первоклассника. / В Екатеринбург накануне 8 Марта прилетели семь самолетов с цветами. / В Свердловской области не хватает почти 700 врачей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»