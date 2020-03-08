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Воскресенье, 8 марта 2020, 22:24 мск

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Ломбардию закрыли из-за коронавируса – карантин может продлиться до конца апреля

Регион Ломбардия в Италии закрыт на карантин. Об этом «Новому Дню» рассказала местная жительница София. Ранее агентство писало о том, что соответствующее решение готовятся принять власти страны. При этом сообщалось, что под карантинные меры могут попасть не только Ломбардия и ее столица Милан, но и Римини, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Модена, Пезаро-э-Урбино, Венеция, Падуя, Алессандрия и Асти.

«Закрыли въезд в Ломбардию до третьего апреля. Все магазины, кроме продуктовых, по выходным закрыты. Школы, университеты, детские сады закрыты до третьего апреля. Если ситуация не улучшится, то грозят продлить изоляцию до конца апреля», – рассказала собеседница «Нового Дня».

При этом, по ее словам, паники среди местного населения нет.

Милан, Екатерина Норсеева

Милан. Другие новости 08.03.20

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