Эксперт – об обнулении президентских сроков: «Это уже спецоперация»

Предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой поправка в Конституцию, «обнуляющая» количество президентских сроков, не может быть ее собственной – это слишком смелое решение. Очевидно, что это часть некой «спецоперации».

Об этом написал на своей странице в соцсети политконсультант Андрей Перла. «Поправка про обнуление президентских сроков – простите, но в такую самодеятельность ЕР поверить невозможно. С досрочными выборами парламента еще с трудом, но можно было. А это – уже «спецоперация». Пока никто не опомнился, мгновенно решить все вопросы «трансфера». Не будет никакого «трансфера», а будет продолжение президента Владимира Путина минимум на двенадцать лет. С новыми институтами, нацеленными на быстрое принятие любых, самых жестких, непопулярных решений в рамках «координации деятельности органов госвласти». И, следовательно, мобилизация всей политической системы вплоть до настоящего, а не придуманного «либералами» «авторитаризма». Очевидно, как ответ на угрозы, исходящие от глобального мира. Отсюда и неожиданное, но в таком понимании логичное заявление про «можем повторить», если на нас пойдут войной. Экономической войной уже пошли же? Ну, вот в ответ мобилизация, для нее, оказывается, давно все было готово», – считает эксперт.

Как уже писал «Новый День», сегодня на заседании Госдумы первая в мире женщина-космонавт заявила, что можно вообще убрать из Конституции ограничение по срокам – или предусмотреть для действующего президента возможность вновь избираться на эту должность «уже в соответствие с обновленной Конституцией». Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь предложил провести по этому вопросу консультации с Владимиром Путиным и руководителями всех фракций. Лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов со своей стороны заявил, что предложение Терешковой об обнулении президентских сроков после принятия поправки в Конституцию будет поддержано единороссами, когда оно будет оформлено. Госдума объявила перерыв на полтора часа для проведения консультаций.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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