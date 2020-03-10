Логично, целесообразно, технологично – политологи о перспективе досрочных выборов в Госдуму

Возможность самороспуска Государственной думы после внесения изменений в Конституцию РФ станет логичным шагом перестройки всей политической системы в России, считают опрошенные РИА «Новый День» политологи и эксперты. При этом в новом парламенте может быть больше четырех партий.

«Разговоры о досрочных выборах в Госдуму начались сразу после 15 января, когда президент Владимир Путин выступил со своим историческим посланием. Логика политики такова, что если говоришь «А», нужно следом говорить «Б», иначе эффект от перестановок, обновлений и прочих трансформаций размоется. И тогда в следующем году результаты выборов будут гораздо менее предсказуемы, нежели чем провести их сейчас по горячим следам, на волне некоего подъема, завышенных ожиданий по поводу перемен в обществе», – отмечает политолог Александр Пирогов. По его словам, в нынешнем законодательстве не предусмотрен самороспуск Государственной думы, поэтому внесение поправки о назначении досрочных выборов – логичное и понятное решение с точки зрения политтехнологии. «Внесение элементарной поправки о том, что президент назначает досрочные выборы в случае самороспуска Госдумы, избавляет от необходимости искать кривые юридические пути и назначать выборы в обход законодательства. Это мои предположения, но мне кажется, что события будут развиваться именно по такому сценарию», – добавил собеседник агентства.

«Вариант с досрочными выборами Госдумы озвучивался несколько недель назад как один из возможных, и как мне кажется, в нем есть целесообразность. После того, как будет пройдена процедура изменений в Конституцию, у Госдумы появятся новые полномочия. И если не проводить досрочных выборов, то получится, что они будут отложены до осени 2021 года. Если принять это решение сейчас, то новая Государственная дума получит расширенные полномочия и начнет использовать их. То есть Конституция начнет работать через пять месяцев после принятия», – считает политолог Марат Баширов. По его мнению, в новом российском парламенте будут присутствовать действующие партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», он не исключает появления новых политических объединений. «Возможно, это экологическая партия, так как эта повестка сейчас очень актуальна, и звучит в СМИ и из уст президента и членов правительства России. И вторая партия – партия предпринимателей. Президент заявлял, что стране нужен экономический рывок, поэтому вполне возможно, что такая социальная группа, как предприниматели, будет обеспечена своим представительством в Госдуме», – прогнозирует эксперт.

«Слухи о досрочных выборах ходили давно. При новой Конституции это логично: новые полномочия парламента, новый парламент их использует. Но слухи последовательно опровергались, в том числе и Володиным. Что-то изменилось. Что? Вероятно, принимается решение уже в этом году полностью настроить новую политическую систему, которая просуществует долго. Лет десять как минимум. В какой степени это связано с экономическими проблемами? Ещё вчера я сказал бы, что такие решения не принимаются мгновенно. Сегодня уже не знаю», – прокомментировал «Новому Дню» руководитель консалтингового агентства Perla.Consulting Андрей Перла.

«У властей окончательно сформировалось понимание того, что завтра все будет хуже, чем сегодня; поэтому они решили сделать сегодня все то, что до этого откладывали на завтра», – емко резюмировал сегодняшнее обсуждение поправок в Госдуме политолог Аббас Галлямов.

Екатеринбург, Москва, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 10.03.20

Здание над несуществующей станцией метро «Бажовская» снесут в течение месяца. / Эксперт – об обнулении президентских сроков: «Это уже спецоперация». / На Урале отменили оправдательный приговор юноше, выбросившему новорожденного из окна. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»