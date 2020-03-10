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Вторник, 10 марта 2020, 17:21 мск

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Медики ведут наблюдение за 292 потенциальными носителями коронавируса

Под медицинским наблюдением находятся 292 жителя Свердловской области, которые потенциально могут оказаться носителями коронавируса. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В медицинских учреждениях остаются 13 человек (в том числе – депутат гордумы Константин Киселев), но ни у одного из них коронавирус не подтвержден, таким образом, ни одного больного в регионе по-прежнему нет.

Действующих обсерваторов в области тоже не осталось. Неделю назад возобновил свою обычную работу санаторий «Бодрость». Также закрыт второй в Свердловской области пункт временного содержания под наблюдением граждан Китая – в Богдановиче.

В пресс-службе ведомства сообщили, что им поступает довольно много звонков от граждан, которые вернулись из Италии и других неблагополучных стран и хотят знать, что им делать. Номер Единого консультационного центра Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43, звонок по России бесплатный. В Центре осуществляют круглосуточный приём звонков, первичную консультацию, а по отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводят консультации в соответствии с режимом работы – с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.03.20

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