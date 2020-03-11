Депутаты объяснят екатеринбуржцам, зачем нужны поправки в Конституцию

В городской думе Екатеринбурга появится рабочая группа для информирования горожан о вносимых изменениях в Конституцию РФ. Состав будет сформирован после 13 марта, к работе приглашены депутаты, представители городской администрации и члены городского избиркома.

Как пояснил спикер думы Игорь Володин, на заседаниях рабочей группы депутаты будут получать основную информацию о поправках в Конституцию, а затем транслировать ее жителям в своих избирательных округах. «Однозначно, что дополнительная информация по этому важнейшему вопросу горожанам нужна и необходимо предоставить ее в полном объеме. Это позволит не только ответить на вопросы екатеринбуржцев, но и помочь им определиться со своим решением в ходе голосования по поправкам», – заявил Володин.

Добавим, что разъяснительная работа по поправкам в Конституцию началась и в других городах Свердловской области. Так, администрация Асбеста уже распланировала встречи с бюджетниками, ветеранами, молодежными организациями для общественных обсуждений изменений в основной закон страны. «Основной акцент делаем на том, что Конституция является основным законом государства, от которого выстраивается вся законодательная система. Наша задача – показать, как важен сам закон, и почему он должен быть актуальным», – отмечала мэр Асбеста Наталья Тихонова.

Напомним, общероссийское голосование за поправки в Конституцию состоится 22 апреля. Этот день – среда – станет выходным.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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