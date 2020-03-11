Избиркомы не будут разъяснять избирателям суть поправок в Конституцию

Свердловский облизбирком на сегодняшнем заседании утвердил программу информационно-разъяснительной деятельности при подготовке к всенародному голосованию по поправкам в Конституцию, которое пройдет в апреле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суть документа в том, что члены избиркомов должны будут максимально выполнить организаторскую функцию, то есть объяснить каждому избирателю, когда и куда он должен он должен прийти, чтобы выразить свое мнение. А вот «углубляться в суть поправок», по словам председателя ИКСО Владимира Русинова, сотрудники избиркомов не будут – этим займутся волонтеры, в частности, представители ОНФ.

Это вызвало вопросы у члена избиркома от КПРФ Сергея Голубева. По его словам, представители этой организации уже ведут «разъяснительную работу», но отражают при этом только одну точку зрения – то, что поправки необходимо поддержать. Его поддержал член избиркома от «Парнаса» Владимир Попов, заявивший, что «фронтовики» уже агитируют за принятие поправок на улицах с мегафонами. Впрочем, как выяснилось, он спутал их с представителями НОДа.

Говоря о разъяснительной работе, Русинов добавил, что на каждом избирательном участке будет лежать экземпляр действующей Конституции и текст поправок, так что каждый желающий сможет ознакомиться с ними на месте.

После заседания, отвечая на вопросы корреспондента «Нового Дня», Русинов добавил, что никто не запрещает политическим партиям вести разъяснительную работу среди граждан на свое усмотрение. В день голосования представители политических партий могут присутствовать на участках в качестве наблюдателей – для этого они должны обратиться в общественную палату.

Что же касается создания на участках «праздничной» атмосферы, проведения каких-то викторин или других мероприятий, то это будут решать главы муниципальных образований.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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