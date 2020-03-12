Крашенинников: некоторые заксобрания не захотят голосовать в пятницу, 13-го

Большинство региональных законодательных собраний рассмотрят или уже рассмотрели закон о поправках в Конституцию сегодня, 12 марта.

Об этом заявил журналистам сегодня в свердловском заксобрании сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

«Думаю, очень многие сегодня проголосуют. Знаю, что Владивосток уже проголосовал. И потом, завтра – пятница, 13-е, может быть, некоторые заксобрания не захотят собираться в такую дату», – пошутил депутат.

Напомним, ранее сегодня поправки поддержало свердловское заксо. 43 депутата проголосовали за, двое – воздержались.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.03.20

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