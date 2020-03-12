Падение рубля и цен на нефть нам помогут: Крашенинников объяснил депутатам, как агитировать за поправки

Падение цен на нефть и курса рубля по отношению к доллару и евро не только не помешает агитации за всенародное одобрение поправок в Конституцию, но где-то даже и поможет, если правильно расставить акценты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на это намекнул сегодня председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, отвечая на вопрос председателя комитета свердловского заксобрания по бюджету Владимира Терешкова: «Как депутатам вести разъяснительную работу с населением?»

«Вы задали очень хороший вопрос, – похвалил коллегу Крашенинников. – Вы должны объяснить, что поправки, касающиеся социальных гарантий, сейчас особенно актуальны – когда все обвалилось. В прошлые разы при возникновении экономических сложностей минфин предлагал заморозить на время различные социально значимые законы вроде индексации пенсий для работающих пенсионеров. Теперь же, после того, как эти многие социальные нормы и гарантии будут прописаны в Конституции, заморозить их будет уже невозможно. Важно донести этого до каждого человека».

Кроме того, он заявил, что рабочая группа, в которую он входит, продолжает работать. «Примерно через неделю еще раз соберемся и более детально обсудим разъяснительную работу», – сообщил он.

Напомним, 9 марта доллар и евро резко подорожали по отношению к российской валюте. Произошло это на фоне резкого падения цен на нефть. В результате доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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