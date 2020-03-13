Пассажиров рейса «Уральских авиалиний» из Вероны попросили вызывать скорую помощь из-за риска коронавируса

Московский оперативный штаб по коронавирусу обновил данные о рейсах, пассажиры которых могут быть больны новым коронавирусом. Туристы возвращались в Россию две недели назад, но только сейчас появилась информация о вирусе.

«Если вы или ваши близкие передвигались рейсом: «Уральские авиалинии» U6-3514 Верона – Домодедово (29.02.2020), вам необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103. Пожалуйста, не выходите на улицу и не посещайте медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра», – сообщается в официальном телеграм-канале штаба. Также указано, что заболевшие коронавирусом прибыли рейсом «Победы» №DP-804 01.03.2020 Бергамо – Москва.

Напомним, ранее штаб сообщал о семи рейсах, пассажирам которых следует вызвать врача, так как с ними летел больной коронавирусом.

рейс «Аэрофлота» SU 2613 20.02.2020 Милан – Москва;

рейс «Аэрофлота» SU 2322 22.02.2020 Москва – Мюнхен;

рейс «Аэрофлота» SU 2323 26.02.2020 Мюнхен – Москва;

рейс Air Moldova 9U 175 24.02.2020 Кишинев – Москва;

рейс «Аэрофлота» SU 2413 29.02.2020 Милан – Москва;

рейс «Уральских авиалиний» Верона – Москва 3510 29.02.2020;

рейс S7 3586 01.03.2020 Верона – Москва.

К сегодняшнему утру в России выявлено 34 заболевших коронавирусом, вчера было 32 случая, большинство из них в Москве.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 13.03.20

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