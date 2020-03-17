Еще один уральский вуз уходит на карантин

Уральский государственный экономический университет собирается переводить студентов на онлайн-обучение. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе вуза. «Собственная база для реализации этих мер имеется», – сказали там.

При этом пока что занятия проводятся в обычном режиме, однако иностранных студентов допускают на пары только после того, как они проходят медицинский осмотр и получают заключение врача-инфекциониста «об эпидемиологически не опасном состоянии здоровья».

Напомним, ранее о переходе на дистанционное обучение заявили в Уральском государственном горном университете. Странная история с переходом на онлайн-режим приключилась в Уральском федеральном университете. В ночь на понедельник там заявили, что вуз переходит на дистанционное обучение, в соцсетях вуза студентам порекомендовали не приходить на пары уже в понедельник. Однако 16 марта что-то изменилось – и онлайн-занятия решили сделать выборочными, только для некоторых студентов. Тем, кто не пришел на лекции, поставили прогулы. Пояснений по этому поводу пока не последовало.

Екатеринбург, Елена Сычева

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