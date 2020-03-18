«Хряпнул водки и не пошел на работу», – сосед первой заболевшей коронавирусом екатеринбурженки о мерах профилактики

«Новому Дню» удалось связаться с жителем многоквартирного дома на ВИЗе, где живет первая заболевшая коронавирусом екатеринбурженка. Саму ее, напомним, положили в ГКБ № 40 еще в понедельник. По словам медиков, состояние ее удовлетворительное. Соседей заболевшей проинформировали о том, что у них в доме был обнаружен первый случай китайского вируса нового типа, только вчера.

«Жильцам особо ничего не рассказывали. Я сам только вчера узнал – и малость офигел. Вечером, около 20 часов, был поквартирный обход. Вроде бы это были медсестры – женщины в масках и одноразовых халатах, надетых поверх верхней одежды. Спрашивали, есть ли в квартире дети, как у меня самочувствие – и все», – рассказал собеседник «Нового Дня».

Он объяснил, что никаких анализов у жильцов не взяли, более того, никто не дал никаких рекомендаций, как вести себя. «Вчера водки хряпнул. Сегодня на работу не пошел», – говорит житель дома.

Он рассказал, что места общего пользования в подъезде и во дворе обработали дезинфицирующей жидкостью и все вымыли. Других мер, по его информации, не было.

Добавлено. Собеседник «Нового Дня» рассказал, что сегодня к нему пришли медики и измерили температуру. «Сказали, что будут приходить теперь каждый день утром и вечером. Я их предупредил, что мне надо уехать в командировку. Они сказали, что ничего страшного – вернусь и проверят», – добавил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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