Власти рассказали о состоянии заболевших коронавирусом

Состояние 12 пациентов ГКБ № 40 с подтвержденным диагнозом коронавирус нового типа – удовлетворительное, об этом рассказали в оперативном штабе Свердловской области. Состояние тринадцатого пациента медики оценивают как средней тяжести. Однако никому из заболевших искусственная вентиляция легких не требуется, уточнили в оперштабе.

Пока точно не известно, жители каких именно городов Свердловской области госпитализированы в ГКБ № 40 в диагнозом covid-19. По информации «Нового Дня», первая заболевшая в регионе живет в Екатеринбурге в Верх-Исетском районе. О том, какие меры принимались по дезинфекции в многоквартирнике, куда она вернулась после путешествия по Италии, а также о том, как оповещали и проверяли соседей, наше агентство рассказывало ранее.

Кроме того, еще одна из заболевших коронавирусом нового типа – жительница Верхней Пышмы. Она побывала в Стамбуле – и после поездки по Турции заболела. О тех 4 заболевших, которые пополнили статистику сегодня, подробностей пока нет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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