Собаку заболевшей коронавирусом девушки пристроили в Россельхознадзор

Собаку екатеринбурженки, у которой диагностировали коронавирус и поместили в ГКБ № 40, приютили сотрудники Россельхознадзора. Об этом на брифинге для СМИ рассказал руководитель управления Росприроднадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских. «Собака жила у нас два дня, потом через Россельхознадзор пристроили. Хозяйку, конечно, дождется, две недели собаку покормят», – отметил он.

Напомним, девушка прилетела из Италии в Россию 12 марта со стыковкой в Москве. В Екатеринбург она вернулась 13 марта поздно ночью. Госпитализировали ее 16 марта.

Сегодня утром врачи рассказали «Новому Дню», что состояние пациентки удовлетворительное, ей не требуется ИВЛ, дышит и ест она самостоятельно. Из симптомов у нее только легкий насморк и небольшой кашель.

Напомним также, что «Новый День» выяснил, где живет пациентка и пообщался с ее соседями – их каждый день навещают медики, измеряют температуру и проверяют самочувствие.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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