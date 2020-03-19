«Кассы.ру»: деньги за отмененные из-за коронавируса концерты вернут через месяц

Билетный оператор «Кассы.ру» объявил об условиях возращения денег за концерты, отмененные из-за карантинных мер в Свердловской области. Организаторы расценивают запрет массовых мероприятий как обстоятельства чрезвычайного характера. В связи с этим на период с 18 марта по 17 апреля возврат денег за билеты приостановлен.
«Определение порядка возврата денег является исключительной компетенцией организаторов мероприятий, и ООО «Городские зрелищные кассы» разместит такую официальную информацию немедленно после ее получения от организаторов», – сообщается на сайте оператора.
Несколько концертов, которые были запланированы на ближайшие недели, уже перенесены. Однако некоторые шоу все еще присутствуют в афише. Так, до сих пор идет продажа билетов на субботний концерт группы «Кипелов» в ККТ «Космос», хотя развлекательный комплекс ушел на карантин. В правительстве Свердловской области пообещали разбираться с такими фактами. Например, власти обратили внимание на то, что организаторы концерта шведской группы Sabaton пошли в обход губернаторского указа.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Екатеринбург. Другие новости 19.03.20
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