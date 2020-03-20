Противники поправок в Конституцию устроят вместо митинга карантинный флешмоб

Оппозиционные активисты все-таки проведут в Екатеринбурге акцию против поправок в Конституцию РФ. Мероприятие состоится 22 марта в парке 50-летия ВЛКСМ на Юго-Западе. Количество участников составит 49 человек, что соответствует требованиям карантинного режима в Свердловской области.

«Это будет флешмоб. Сценарий мы еще прорабатываем, но, скорее всего, участники будут записывать видеообращения и затем распространять их в социальных сетях. Что касается мер предосторожностей по коронавирусу, мы попросим людей стоять друг от друга на расстоянии 1,5 метра, не обниматься, не пожимать руки», – рассказал «Новому Дню» один из организаторов акции, «яблочник» Максим Петлин.

Цель флешмоба – призвать граждан голосовать против поправок в Конституцию РФ, так как оппозиционеры не согласны с пунктом об обнулении президентских сроков. По словам Петлина, акция согласована с министерством общественной безопасности.

Напомним, изначально активисты «Яблока» хотели провести полноценный митинг, собрав все внесистемные оппозиционные движения в Екатеринбурге. Но после выхода указа губернатора о карантинных мерах представители левых движений отказались от акции, мотивируя это заботой о здоровье граждан. Сейчас в качестве организатора флеш-моба выступает демократическая коалиция – партии «Яблоко», «Парнас», движение «Екатеринбург за свободу».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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