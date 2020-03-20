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Пятница, 20 марта 2020, 13:58 мск

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На «конституционном» голосовании в Свердловской области будут работать 382 КОИБа

Во время всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ на территории Свердловской области будут использованы 382 КОИБа на 382 избирательных участках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение было принято сегодня на заседании избирательной комиссии Свердловской области. КОИБы будут использоваться на избирательных участках в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Новоуральске и Полевском.

Также принято решение, что 2 133 участковых комиссии будут использовать протоколы с машиночитаемым QR-кодом, который исключает искажение данных при передаче в ТИК. Таким образом, современные технологии не будут применяться только на 16 избирательных участках. Два из них находятся в СИЗО, остальные 14 – в отдаленных территориях Гаринского и Таборинского районов, к каждому из этих участков приписано около сотни избирателей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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