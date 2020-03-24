Мерзлякова назвала «драму у драмы» самой болезненной темой 2019 года

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова назвал «драму у драмы» самой болезненной для себя темой 2019 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом Мерзлякова заявила сегодня в заксобрании, отчитываясь о своей работе в прошлом году. «Население Екатеринбурга всегда очень жестко реагировало, когда ему казалось, что по каким-то вопросам общественных слушаний не было или мнение граждан не было услышано. Мы должны извлечь из этой драмы серьезные уроки», – заявила она.

Напомним, в докладе Мерзляковой (копия имеется в редакции «Нового Дня») говорится, что многих участников тех событий правоохранительные органы преследовали несправедливо. «Особенность событий в сквере у театра драмы в Екатеринбурге состоит в том, что коллективная реализация свободы выражения мнения происходила в форме не какого-либо заранее организованного массового мероприятия, требующего в соответствии с российским законодательством согласования, а в форме флешмоба, когда к не запрещенным законом действиям (прогулка в сквере) присоединялись горожане», – сообщается в документе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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