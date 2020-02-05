Мерзлякова расскажет депутатам заксо о том, что «скверный бунт» был просто флешмобом

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова включила в свой ежегодный доклад для заксобрания подробное изложение своей точки зрения на майские события в сквере у драмтеатра, когда горожане выступали за перенос площадки для строительства храма святой Екатерины в другое место.

В докладе Мерзляковой (копия имеется в редакции «Нового Дня») говорится, что многих участников тех событий правоохранительные органы преследовали несправедливо. «Особенность событий в сквере у театра драмы в Екатеринбурге состоит в том, что коллективная реализация свободы выражения мнения происходила в форме не какого-либо заранее организованного массового мероприятия, требующего в соответствии с российским законодательством согласования, а в форме флешмоба, когда к не запрещенным законом действиям (прогулка в сквере) присоединялись горожане», – сообщается в документе.

Омбудсмен добавляет: «Нам приходится столкнуться сегодня с такими реалиями, когда речь идет о коллективном выражении мнения через обычные, обыденные и не запрещенные законом действия, какими и являются нахождение в сквере и прогулка в нем. Приглашение к таким, не запрещенным законом, действиям не делает человека организатором публичного мероприятия, подпадающего под действие федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях шествиях и пикетированиях».

Доклад омбудсмена заксо рассмотрит на ближайшем заседании 26 февраля.

Напомним, в Екатеринбурге продолжается расследование дела о массовых беспорядках в сквере у драмтеатра. Например, экс-сотрудница штаба Навального Полина Грейсман получила повестку на допрос в качестве свидетеля. За последние месяцы СК вызывал несколько десятков человек на допрос по делу о массовых беспорядках, всех в качестве свидетелей, позже они сообщали, что им предлагали дать подписку о неразглашении. Обвинение по этому делу никому не предъявлено.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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