Екатеринбургского депутата вызывают следователи по делу о протестах в сквере

Депутата Екатеринбургской городской думы Константина Киселева вызывают следователи по делу об акции протеста в сквере у театра драмы.

«Примерно в 17:20 мне позвонил следователь Иван Яковлевич Райхерт, очень вежливо и тактично сказал, что приглашает на допрос. Я пояснил, что без повестки не приду, на что он ответил, что постараются завтра лично вручить под роспись, потом договоримся, в какой день прийти, скорее всего, на среду», – рассказал «Новому Дню» Константин Киселев. Завтра в ЕГД состоится пленарное заседание, депутат не исключил, что повестку доставят в думу. В каком статусе его вызывают, Киселев пока не знает. Также неизвестно, по какой статье – расследуется два уголовных дела: о массовых беспорядках и о порче имущества (забора).

Отметим, на прошлой неделе повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля за подписью Райхерта получила экс-сотрудница штаба Навального в Екатеринбурге Полина Грейсман.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова включила в свой ежегодный доклад для заксобрания подробное изложение своей точки зрения на майские события в сквере у драмтеатра, когда горожане выступали за перенос площадки для строительства храма святой Екатерины в другое место. В докладе Мерзляковой (копия имеется в редакции «Нового Дня») говорится, что многих участников тех событий правоохранительные органы преследовали несправедливо. «Особенность событий в сквере у театра драмы в Екатеринбурге состоит в том, что коллективная реализация свободы выражения мнения происходила в форме не какого-либо заранее организованного массового мероприятия, требующего в соответствии с российским законодательством согласования, а в форме флешмоба, когда к не запрещенным законом действиям (прогулка в сквере) присоединялись горожане», – сообщается в документе.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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