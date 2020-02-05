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Среда, 5 февраля 2020, 08:40 мск

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Экс-сотрудницу штаба Навального вызвали на допрос по делу о протестах в сквере у драмтеатра

В Екатеринбурге продолжается расследование дела о массовых беспорядках в сквере у драмтеатра. Экс-сотрудница штаба Навального Полина Грейсман получила повестку на допрос в качестве свидетеля.

Грейсман вызвали в СК, воткнув повестку в дверь квартиры. По ее словам, явиться она не сможет – находится за границей, о чем ее адвокат оповестит следователей. «Если вас, как и меня пытаются привлечь как свидетеля по этому делу, запомните несколько простых правил: на все допросы ходите только по официальной повестке, которую получили лично и под роспись. Не ходите к следователю без адвоката. И не забывайте, что никто не обязан свидетельствовать против себя или своих близких (статья 51 Конституции РФ), это право пока даровано нам Конституцией», – посоветовала она на «Фейсбуке». За последние месяцы СК вызывал несколько десятков человек на допрос по делу о массовых беспорядках, всех в качестве свидетелей, позже они сообщали, что им предлагали дать подписку о неразглашении. Обвинение по этому делу никому не предъявлено.

Начальник свердловской полиции генерал-майор Александр Мешков 24 января впервые прокомментировал события в сквере. Оценивая действия сотрудников полиции, он сказал, что в целом они действовали правильно, однако «работа еще не закончена». «Мы еще оперативно разбираемся в ситуации», – отметил главный полицейский региона. В ответ СУ СК по Свердловской области указали генерал-майору на недопустимость комментирования дел, которые находятся в производстве следственного управления.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.02.20

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