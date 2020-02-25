Заксо отложило обсуждение с омбудсменом «скверных» событий

Из повестки завтрашнего заседания заксобрания исключен вопрос о деятельности уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой за 2019 год.

Как сообщил «Новому Дню» источник в заксо, Татьяна Георгиевна сама попросила об этом, потому что ее не будет в городе. Депутаты пошли ей навстречу.

Напомним, на профильном комитете омбудсмен присутствовала, но по просьбе депутатов рассказала не о своей прошлогодней работе, а о деятельности в составе рабочей группы по поправкам в Конституцию.

Добавим, что текст доклада народным избранникам уже давно разослан. Существенное место в нем отведено майским событиям в сквере у драмтеатра. В документе говорится, что многих участников тех событий правоохранительные органы преследовали несправедливо. «Особенность событий в сквере у театра драмы в Екатеринбурге состоит в том, что коллективная реализация свободы выражения мнения происходила в форме не какого-либо заранее организованного массового мероприятия, требующего в соответствии с российским законодательством согласования, а в форме флешмоба, когда к не запрещенным законом действиям (прогулка в сквере) присоединялись горожане», – сообщается в докладе омбудсмена.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 25.02.20

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